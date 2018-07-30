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İnşaatlara imzası

İnşaatlara Türkiye imzası
Çimento üretiminde Avrupa'da birinci sırada yer alan 'den, dünyanın yaklaşık 100 ülkesine yıllık 600 milyon dolar tutarında ürün gönderiliyor. Türkiye Çimento Müstahsilleri Birliği'nin verilerine göre; 54 entegre fabrika, 18 öğütme tesisinin faaliyet gösterdiği çimento sektörünün toplam cirosu 3 milyar doları buluyor. 10 milyon ton seviyelerinde yapılıyor. 100 ülke arasında en çok ihracat ABD, Suriye ve Güney Afrika ülkelerine gerçekleştiriliyor.
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  • 30 Temmuz 2018, Pazartesi
  • Gazete
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