İstanbul Ticaret Odası (İTO) Yönetim Kurulu Başkanı Şekib Avdagiç, geçen yıl 1 Ocak-26 Temmuz döneminde kentte açılan yabancı şirket sayısının 2 bin 165 olduğunu anımsatarak, "Bu yıl ise 4 bin 637. Yabancı şirketlerde yüzde 114'lük bir artış var. Yine güzel bir şey. Geçen yıl 1 Ocak-26 Temmuz'da sadece 112 şirket kapanmışken, bu sene sadece 19 şirket kapanmış. Dolayısıyla hem açılan şirket sayısında artış görüyoruz ama açılan yabancı şirket sayısında 4 kat artış görüyoruz" dedi. Faiz kararına da değinen Avdagiç, "Merkez Bankası'nın faizleri artırmamış olmasını memnuniyetle karşıladık" diye konuştu.
Yabancı şirket yüzde 114 arttı
- 28 Temmuz 2018, Cumartesi
- Gazete
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