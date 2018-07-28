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Yabancı şirket yüzde 114 arttı

Yabancı şirket yüzde 114 arttı
İstanbul Ticaret Odası (İTO) Yönetim Kurulu Başkanı Şekib Avdagiç, geçen yıl 1 Ocak-26 Temmuz döneminde kentte açılan yabancı şirket sayısının 2 bin 165 olduğunu anımsatarak, "Bu yıl ise 4 bin 637. Yabancı şirketlerde yüzde 114'lük bir artış var. Yine güzel bir şey. Geçen yıl 1 Ocak-26 Temmuz'da sadece 112 şirket kapanmışken, bu sene sadece 19 şirket kapanmış. Dolayısıyla hem açılan şirket sayısında artış görüyoruz ama açılan yabancı şirket sayısında 4 kat artış görüyoruz" dedi. kararına da değinen Avdagiç, "Merkez Bankası'nın faizleri artırmamış olmasını memnuniyetle karşıladık" diye konuştu.
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  • 28 Temmuz 2018, Cumartesi
  • Gazete
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