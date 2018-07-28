Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, ilk resmi ziyaretini baba ocağı ve turizmin amiral gemisi Antalya'ya yaptı. Antalya Valisi Münir Karaloğlu ve Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel ile bir araya gelen Ersoy, turizmde garsondan marketçisine ve taksicisine kadar herkesin turizm paydaşı olduğu bilincinin yerleşmesi gerektiğini söyledi. Ersoy, "Hedefimiz 50 milyon turistti. Değiştiriyoruz. Hedefimiz turizm gelirinin, gayri safi milli hasıla içindeki payını yüzde 4'ten yüzde 8'e çıkarmak olacak" dedi.
Turizme yeni hedef 300 milyar
Etiketler: Münir Karaloğlu , Menderes Türel , TURİZM , Antalya
- 28 Temmuz 2018, Cumartesi
- Gazete
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