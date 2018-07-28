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e yeni hedef 300 milyar

Turizme yeni hedef 300 milyar
Kültür ve Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, ilk resmi ziyaretini baba ocağı ve turizmin amiral gemisi 'ya yaptı. Antalya Valisi ve Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı ile bir araya gelen Ersoy, turizmde garsondan marketçisine ve taksicisine kadar herkesin turizm paydaşı olduğu bilincinin yerleşmesi gerektiğini söyledi. Ersoy, "Hedefimiz 50 milyon turistti. Değiştiriyoruz. Hedefimiz turizm gelirinin, gayri safi milli hasıla içindeki payını yüzde 4'ten yüzde 8'e çıkarmak olacak" dedi.
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  • 28 Temmuz 2018, Cumartesi
  • Gazete
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