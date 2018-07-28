O 'beach'im fiyat

Eğlenceleri, konserleri ve çılgın partileri ile dikkat çeken Bodrum'daki beachler fiyatları ile de cep yakıyor. Etkinliklerin tüm gün devam ettiği beachlere giriş ücreti 350 lirayı buluyor. Locada zaman geçirmek isteyenlerin bin lirayı gözden çıkarması gerekiyor. Yemek yenildiğinde ise hatırı sayılır faturalarla karşılaşılıyor. Türk mutfağının en hesaplı gıdalarından sayılan lahmacun ve ayranın fiyatı dudak uçuklatıyor. Tek bir lahmacun yiyip bir de ayran içildiğinde 80 lira ödeniyor. Kebap yemek isteyenler ise kesenin ağzını açmak zorunda kalıyor. Öyle ki; Urfa kebap 147 lira, kuzu şiş ise 153 lira. Makarnadan vazgeçemeyenler bile 110 lirayı gözden çıkarıyor. Serinlemek isteyenler de 50 liraya meyve suyu, 25 liraya kola içebiliyor. Bir top dondurma ise 30 liradan satılıyor.
Blue Beach Club And Bar: Mandarin Oriental Hotel içerisindeki beachin giriş ücreti 250 lira. Cep yakan menüsü ile dikkat çeken beachte, şiş ton balığı 203 lira, jumbo ızgara karides 192 lira, Urfa kebap 147 lira, kuzu şiş 153 lira, patates kızartması 45 lira. Mönüdeki en uygun yiyecek ise 30 lira ile bir kepçe dondurma.
Maça Kızı Beach: Minimum 350 lira harcama limiti var. Loca fiyatları bin liradan başlıyor. Öğlen açık büfe 195 lira. Lahmacun + ayran 80 lira.
Il Riccio Beach: Minimum harcama limiti 250 lira. Makarna fiyatı 74 lira ile 110 lira arasında değişiyor. Kola 18 lira.
Kuum Beach: Meyveli kokteyller 50, tatlılar 40, kahve 20 lira. Giriş ücreti 200 lira. Bu para içeride harcanabiliyor. Otopark ücreti ise 20 lira.
No:81 Otel & Beach: Giriş ücreti 200 lira. Kaburgaburger 56, hamburger 52, pizza 38 lira.
Zayo Beach Club: Kola + hamburger 65 lira civarında. Stant fiyatları 800 liradan başlıyor. 3 kişilik loca 3 bin lira. Giriş ücreti 100 lira. Vale ücreti ise 40 lira.
Flamm Beach: Minimum 140 lira harcama limiti var. Flammburger 56, kola 18 lira.
Sarnic Beach Club: Minimum harcama limiti 100 lira. Yemekler 30 liradan başlıyor.
Jungle 8 Bodrum at Palmalife: Ortalama fiyat 175 lira.
Çilek Beach Club: Ortalama mönü, 125-175 lira.
KUZU ŞİŞ 153 LİRA MAKARNA 110 LİRA
ÖZLEM KAMER TERCANLI
Blue Beach Club And Bar: Mandarin Oriental Hotel içerisindeki beachin giriş ücreti 250 lira. Cep yakan menüsü ile dikkat çeken beachte, şiş ton balığı 203 lira, jumbo ızgara karides 192 lira, Urfa kebap 147 lira, kuzu şiş 153 lira, patates kızartması 45 lira. Mönüdeki en uygun yiyecek ise 30 lira ile bir kepçe dondurma.
Maça Kızı Beach: Minimum 350 lira harcama limiti var. Loca fiyatları bin liradan başlıyor. Öğlen açık büfe 195 lira. Lahmacun + ayran 80 lira.
Il Riccio Beach: Minimum harcama limiti 250 lira. Makarna fiyatı 74 lira ile 110 lira arasında değişiyor. Kola 18 lira.
Kuum Beach: Meyveli kokteyller 50, tatlılar 40, kahve 20 lira. Giriş ücreti 200 lira. Bu para içeride harcanabiliyor. Otopark ücreti ise 20 lira.
No:81 Otel & Beach: Giriş ücreti 200 lira. Kaburgaburger 56, hamburger 52, pizza 38 lira.
Zayo Beach Club: Kola + hamburger 65 lira civarında. Stant fiyatları 800 liradan başlıyor. 3 kişilik loca 3 bin lira. Giriş ücreti 100 lira. Vale ücreti ise 40 lira.
Flamm Beach: Minimum 140 lira harcama limiti var. Flammburger 56, kola 18 lira.
Sarnic Beach Club: Minimum harcama limiti 100 lira. Yemekler 30 liradan başlıyor.
Jungle 8 Bodrum at Palmalife: Ortalama fiyat 175 lira.
Çilek Beach Club: Ortalama mönü, 125-175 lira.
KUZU ŞİŞ 153 LİRA MAKARNA 110 LİRA
ÖZLEM KAMER TERCANLI
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