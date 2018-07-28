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Japon rekora uçacak

Japon turist rekora uçacak
TÜRK Hava Yolları (THY), 'ya seferlerini artırmayı planlıyor. 'ye yoğun ilgi duyan Japonlar, 'nin bu hamlesini büyük bir memnuniyetle karşılıyor. Japon diplomatik kaynaklar, 'dan Japonya'nın Osaka şehrine direkt uçuşların başlatılmasının da masada olduğunu belirtti. İstanbul'dan Japonya'nın başkenti Tokyo'ya haftanın 7 günü günde bir kere olan uçuş seferlerinin günlük 2'ye çıkarılması için THY ile Japon yetkililerin görüşmeleri devam ediyor. 2019'un Japonya'da Türkiye yılı ilan edilmesiyle önümüzdeki sene Japonya'dan gelen sayısının rekor bir seviyeye ulaşması bekleniyor.


SELVA ÜNAL
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  • 28 Temmuz 2018, Cumartesi
  • Gazete
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