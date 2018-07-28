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Ekmeğe yok

Ekmeğe zam yok
Ticaret Bakanlığı ekmeğe iddialarına son noktayı koydu. fiyatlarında yüzde 15 artış öngören talep gelmediği gibi, 'nca bu konuya ilişkin herhangi bir görüş de bildirilmediği belirtilen açıklamada, "Ekmeğe yüzde 15 zam yapıldığı iddiaları gerçeği yansıtmıyor" denildi.
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  • 28 Temmuz 2018, Cumartesi
  • Gazete
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