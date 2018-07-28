Ticaret Bakanlığı ekmeğe zam iddialarına son noktayı koydu. Ekmek fiyatlarında yüzde 15 artış öngören talep gelmediği gibi, Ticaret Bakanlığı'nca bu konuya ilişkin herhangi bir görüş de bildirilmediği belirtilen açıklamada, "Ekmeğe yüzde 15 zam yapıldığı iddiaları gerçeği yansıtmıyor" denildi.
Ekmeğe zam yok
Etiketler: zam , Ticaret Bakanlığı , ekmek
- 28 Temmuz 2018, Cumartesi
- Gazete
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