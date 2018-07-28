Çalışanlara tükenmişlik koruması

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın her fırsatta gerekli tedbirlerin alınması konusunda patronları uyardığı iş sağlığı ve güvenliği konusunda önemli bir adım daha atıldı. Hükümet, çalışma yaşamını doğrudan etkileyen, çağın sağlık sorunlarından birine dönüşen 'tükenmişlik sendromuna' karşı harekete geçti. Çalışma hayatının fiziksel, sosyal ve psikolojik boyutları incelemeye alınacak. İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürü Orhan Koç, uzun mesai, ücretler, yoğunluk, iş ortamındaki konfor gibi sosyoekonomik nedenlerin çalışma hayatının tükenmişliği tetiklediğini belirterek, "Ayrıca sigara kullanan kişilerde de duygusal tükenme yüksek düzeyde" dedi.





Hazal ATEŞ