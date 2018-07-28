Ayda bin TL eğitim desteği

Hükümet, dezavantajlı bütün kesimlere yardım elini uzatarak 16 yılda 240 milyar liralık sosyal yardım yaparken, çocuklar da bu yardımlardan önemli bir pay aldı. Devlet koruması altında olan çocukların bütün ihtiyaçlarının karşılanması için 6 yılda 3.8 milyar liralık sosyal yardım aktarılırken, 2002'den bugüne 45 bin çocuğun kamuda istihdamı sağlandı. Koruma altına alınmadan ailesi yanında 110 bin 927 çocuk destekleniyor. Maddi yetersizliği bulunan bu aileler için Sosyal ve Ekonomik Destek kapsamında aylık yaklaşık bin liralık ödeme yapılırken, toplam 3.3 milyarlık destek çocuklara ulaştırıldı. Koruyucu aile kapsamında ise 4 bin 836 aile 5 bin 878 çocuğa evini açarken, çocukların servis masraflarından, harçlıklarına kadar bütün ihtiyaçları devlet tarafından karşılanıyor. Bu kapsamda 6 yılda 300 milyon liralık kaynak ulaştırıldı.
Betil BAŞ
Betil BAŞ
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