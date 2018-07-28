2000 sonrası işe girenlerde emeklilik

İşe giriş tarihim 15.09.2002, tam zamanlı olarak haftada 5 iş günü çalışıyorum. Emeklilik tarihim nedir? 3600 günü tamamlasam bile başlangıçtan dolayı 15 yılda emekli olmam mümkün mü? 5...877309 Nolu SMS

15 yıl, 3600 prim günden emekli olabilmek için işe giriş tarihinizin 08.09.1999'dan önce olması gerekmektedir. Çünkü bu tarihten sonra işe başlayanlar, 25 yıl sigortalılık süresi, kadın ise 58, erkek ise 60 yaş ve en az 4500 prim gün şartıyla yaştan emekli olabilmekte. Yine 08.09.1999 tarihinden sonra işe başlayıp tam emekli olabilmek için kadın ise 58, erkek ise 60 yaş ve 7000 prim günü ödemiş olmak gerekmektedir. Dolayısı ile sizin de girişiniz 2002 yılı olduğundan, yukarıda saydığım şartlara tabisiniz. Ayrıca hatırlatmak isterim ki; 08.09.1999 tarihinden sonra işe başlayanlar 15 yıl, 3600 prim günle emekli olamadıkları gibi, yine 15 yıl ve 3600 prim günü tamamlayıp kendi isteğiyle işten ayrılarak tazminat hakkına da sahip olamıyor.



Eşi ölmüş dul bayanım, SSK'dan kendi adıma emekliyim. Babam da SSK'dan emekli idi, vefat etti. Babamdan ayrıca SSK maaşı bağlanabilir mi? 5...261898 Nolu SMS

Kız evlatlarının anne veya babadan yetim maaşı alabilmeleri için bazı şartlar vardır. Bunlar, evli olmamak, kendi adına sigortalı çalışıyor olmamak ve yine kendi çalışmalarından dolayı emekli aylığı almıyor olmak. Bakıldığında her ne kadar eşinizin ölümünden dolayı evli olmasanız da kendi çalışmalarınızdan dolayı emekli olduğunuzu belirtmişsiniz.

Kendi emekliliğinizden ötürü babanızdan ya da annenizden ölüm aylığı alamazsınız. Ölmüş olan eşinizden dolayı eğer bağlanmış ya da bağlanacak ölüm aylığı varsa onu alabilirsiniz. Ölen eşten dolayı ölüm aylığı almaya, çalışmak ya da kendi çalışmalarından dolayı emekli olmak engel teşkil etmemektedir.



Ne zaman emekli olurum?

SSK ilk başlangıcım 15.04.1989, 26.04.1971 doğumluyum, 4865 gün primim var. Ne zaman emekli olurum? 5...133912 Nolu SMS

SSK başlangıcınıza göre 25 yıl, 51 yaş, 5450 prim gün şartlarına tabisiniz.

585 gün daha ödemeniz durumunda prim gün sayınız tamamlanır ancak 51 yaşınız 2022 yılında dolacağından emekli olacağınız tarih 26 Nisan 2022 olacaktır.