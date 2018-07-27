Turkcell’den rekor gelir

İlk yarı kârlılık rakamlarını açıklayan Turkcell, gelirlerini geçen yıla göre yüzde 18 artırarak çift haneli büyümesine devam etti. Grup bazında yılın ilk yarısını 96 milyar 867 milyon liralık rekor gelir ile tamamlayan şirket, tüm zamanların en yüksek 6 aylık gelir rakamına ulaştı. 2017'nin ilk yarısı ile karşılaştırıldığında şirketin FAVÖK'ü yüzde 45.5 artışla 4 milyar 156 milyona ulaşarak, yeni bir rekora imza attı. Şirketin ilk yarı net kârı ise 916 milyon lira oldu. Sonuçların dijital servislerle büyüme stratejisinin, somut ve sağlam temellere dayandığının göstergesi olduğunu kaydeden Genel Müdür Kaan Terzioğlu, "Dijital operatör yolculuğumuzda, birçok önemli işe imza attığımız başarılı bir yarıyılı daha geride bıraktık" dedi.