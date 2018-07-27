Facebook, önceki gün tarihinin en yüksek finansal düşüşünü yaşadı. İkinci çeyrek bilançosunu açıklamasıyla 2 saat içinde şirketin değeri, New York borsasında yüzde 24 düşerek 150 milyar dolar eridi. Şirketin piyasa değeri 480 milyar dolar seviyesine indi. Dünyanın en zengin 4'üncü ismi olan Facebook'un kurucusu Mark Zuckerberg'in kaybı ise 20 milyar dolar oldu. Hisselerdeki düşüşün ardından genç milyarderin kişisel serveti 63.6 milyar dolara, zenginler sıralamasındaki yeri ise 8'inciliğe geriledi. Kayıpta etkili olan sebepler arasında şirketin Avrupa bölgesinde 1 milyon günlük aktif kullanıcının sosyal medya platformunu bırakması ve artan maliyetler gösterildi. Geçen çeyrekte günlük aktif kullanıcı sayısını yüzde 1.5 artırabilen Facebook, tarihinin en düşük büyümeye oranına imza attı.
Servet kaybetti
Facebook hisseleri 1 günde 150 milyar dolar eridi. Kurucusu Mark Zuckerberg ise 20 milyar dolar kaybetti, bir anda zenginler listesinde 4 sıra geriledi
Etiketler: Mark Zuckerberg , New York
- 27 Temmuz 2018, Cuma
- Gazete
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.