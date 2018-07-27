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Servet kaybetti

Facebook hisseleri 1 günde 150 milyar dolar eridi. Kurucusu ise 20 milyar dolar kaybetti, bir anda zenginler listesinde 4 sıra geriledi

Servet kaybetti
Facebook, önceki gün tarihinin en yüksek finansal düşüşünü yaşadı. İkinci çeyrek bilançosunu açıklamasıyla 2 saat içinde şirketin değeri, borsasında yüzde 24 düşerek 150 milyar dolar eridi. Şirketin piyasa değeri 480 milyar dolar seviyesine indi. Dünyanın en zengin 4'üncü ismi olan Facebook'un kurucusu Mark Zuckerberg'in kaybı ise 20 milyar dolar oldu. Hisselerdeki düşüşün ardından genç milyarderin kişisel serveti 63.6 milyar dolara, zenginler sıralamasındaki yeri ise 8'inciliğe geriledi. Kayıpta etkili olan sebepler arasında şirketin Avrupa bölgesinde 1 milyon günlük aktif kullanıcının sosyal medya platformunu bırakması ve artan maliyetler gösterildi. Geçen çeyrekte günlük aktif kullanıcı sayısını yüzde 1.5 artırabilen Facebook, tarihinin en düşük büyümeye oranına imza attı.
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