QUICK Sigorta, bu yıl 8'incisi düzenlenen Uluslararası Balıkesir Motosiklet Festivali'nin ana sponsorluğunu üstleniyor. 2 Ağustos'ta Cunda Adası'nda düzenlenecek etkinlikle ilgili açıklama yapan Quick Sigorta Genel Müdürü Ahmet Yaşar, "Oldukça kapsamlı ve uygun fiyata sunduğumuz trafik sigortası, motosiklet kullanıcıları tarafından büyük ilgi gördü. Motosikletlerin trafikte fark edilmesi için açık hava reklamları uyguladık. Her fırsatta motosiklet kullanıcılarına destek veriyoruz. Festival boyunca Cunda'da olacağız ve ürünlerimizi, sosyal sorumluluk projelerimizi anlatacağız. Sürpriz etkinliklerimiz ve hediyelerimiz de olacak" şeklinde konuştu.
Motosiklet festivaline Quick desteği
- 27 Temmuz 2018, Cuma
- Gazete
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