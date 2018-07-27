İcradan satılık

Türkiye'nin en ünlü turistik tesisleri arasında yer alan, Türkiye Futbol Federasyonu eski Başkanı Haluk Ulusoy'un sahip olduğu Kuşadası'ndaki 5 yıldızlı Fantasia Hotel De Luxe icra üzerinden satışa çıkarıldı. 333 oda ve 2 kral dairesine sahip otelin satışı 11 Eylül'de gerçekleşecek. İlk ihalede alıcı çıkmaması halinde satış yenilenecek. Kuşadası Yavansu Mahallesi'nde denize sıfır olarak yaptırılan ve açılışı Turgut Özal tarafından 1989'da gerçekleştirilen Fantasia Hotel De Luxe, toplam 22 bin 417 metrekare alan üzerinde kurulu bulunuyor. Sürdürülebilir Çevre ve Verimlilik Sertifikası ile Mavi Bayrak'ı da bulunan tesis, 6 bin metrekarelik yeşil alana sahip. Kuşadası İcra Müdürlüğü, Haluk Ulusoy'un borcundan dolayı Fantasia Hotel De Luxe'ün satışına karar verdi. 5 yıldızlı olarak otelin satış ihalesi, 11 Eylül tarihinde saat 11.00'de Kuşadası Adliyesi'nde gerçekleştirilecek. İlk ihalede alıcı olmaması durumunda ise satış işlemi 8 Ekim tarihinde yeniden yapılacak. Lüks otel için 102 milyon 787 bin 478 lira muhammen bedel belirlendi.
HALUK ULUSOY
HALUK ULUSOY
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