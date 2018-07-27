Fark yaratan sigortacının değeri de artar

BIR sigorta şirketinin değerinin, müşterilerin ihtiyaçlarına ne oranda cevap verebildiğiyle doğru orantılı olduğunu ifade eden Ray Sigorta Genel Müdürü Koray Erdoğan, sigortacıların yenilikçi ürünler ile sigorta ihtiyacı olan alanlara dokunması gerektiğini söyledi. "Markanızın değeri, müşterinize verdiğiniz değerin birebir yansıması" diyen Erdoğan, şöyle konuştu: "Günümüzdeki hızlı değişim ve dönüşüm ortamında bir şirketi sadece bilanço üzerinden değerlendirmeniz mümkün değil. Müşteri ve paydaşlarınızın zihninde ayırt edici bir algı oluşturmanız, markanıza değer katmanızı sağlıyor. Bu noktada başarılı olmanın yolu, yenilikçi ürün ve hizmetlerinizle müşterilerinize, onların her zaman yanında olduğunuzu hissettirmekten geçiyor."



100 MARKA ARASINDA

Uluslararası marka derecelendirme şirketi Brand Finance tarafından hazırlanan Türkiye'nin En Değerli Markaları Raporu 2018 yayınlandı. Son 2 yıldır kapsamlı bir dönüşüm sürecinden geçen ve bu süreçte geliştirdiği yenilikçi ve tüketici odaklı ürün ve hizmetlerle dikkat çeken Ray Sigorta, söz konusu raporda marka değeri ve marka gücü ile 'Türkiye'nin En Değerli 100 Şirketi' arasında yer almayı başardı. Listede yer alan şirketler; şirket değeri, markalı faaliyet değeri, markanın katkısı ve marka değeri olmak üzere 4 ana kriterde değerlendiriliyor. Bunun yanında şirketlerin marka gücü de pazarlama yatırımları, markanın göreceli ağırlığı ve faaliyet performansı gibi kriterler üzerinden belirleniyor. 2018 yılında listede yer almayı başaran Ray Sigorta'nın marka derecesi raporda "A+" olarak tespit edildi.