Esnafa 6 fırsat

Kamuya olan borçlara yapılandırma fırsatı Bağ-Kur'lulara önemli imkanlar sağladı. Prim borcu olan Bağ-Kur'lular 31 Temmuz'a kadar SGK'ya başvurursa, 6 önemli fırsattan yararlanabilecek. İşte bu imkanlar:
31 Mart 2018'e kadar oluşmuş prim borçları yapılandırılacak. İsteyenler peşin isteyenler de 2'şer aylık dönemler halinde 18 eşit taksitte ödeme yapabilecek. Borçların gecikme faizleri silinecek, Yİ-ÜFE üzerinden hesaplama yapılacak. İlk taksit ödeme süresi içinde peşin ödeme yapanlardan, Yİ-ÜFE tutarının yüzde 90'ı silinecek. Taksitin seçilmesi durumunda, ana para ve Yİ-ÜFE tutarıyla hesaplanan borçla belirlenen katsayılar çarpılacak. İlk taksit ve peşin ödeme Ağustos'ta yatırılacak.
Prim borcu olması sebebiyle sağlık yardımlarından yararlanamayan Bağ- Kur'lular, borçlarını yapılandırıp ilk taksiti ödeyerek sağlık yardımlarından yararlanmaya başlayacak.
Borcunu yapılandıranlar hakkında icra takibi ve haciz işlemleri yapılmayacak. İlk taksiti ödeyenler 'borcu yoktur' yazısı alabilecek, bu sayede kamu ihalelerine girebilecek, istihdam teşviklerinden yararlanmaya başlayacak.
Borcunu yapılandıranlar primini düzenli ödeyenlere sağlanan 5 puanlık indirimden de yararlanabilecek.
Prim borcunu kapatanlar şartları sağlıyorsa emekli olabilecek.
31 Mart 2018'e kadar oluşmuş prim borçları yapılandırılacak. İsteyenler peşin isteyenler de 2'şer aylık dönemler halinde 18 eşit taksitte ödeme yapabilecek. Borçların gecikme faizleri silinecek, Yİ-ÜFE üzerinden hesaplama yapılacak. İlk taksit ödeme süresi içinde peşin ödeme yapanlardan, Yİ-ÜFE tutarının yüzde 90'ı silinecek. Taksitin seçilmesi durumunda, ana para ve Yİ-ÜFE tutarıyla hesaplanan borçla belirlenen katsayılar çarpılacak. İlk taksit ve peşin ödeme Ağustos'ta yatırılacak.
Prim borcu olması sebebiyle sağlık yardımlarından yararlanamayan Bağ- Kur'lular, borçlarını yapılandırıp ilk taksiti ödeyerek sağlık yardımlarından yararlanmaya başlayacak.
Borcunu yapılandıranlar hakkında icra takibi ve haciz işlemleri yapılmayacak. İlk taksiti ödeyenler 'borcu yoktur' yazısı alabilecek, bu sayede kamu ihalelerine girebilecek, istihdam teşviklerinden yararlanmaya başlayacak.
Borcunu yapılandıranlar primini düzenli ödeyenlere sağlanan 5 puanlık indirimden de yararlanabilecek.
Prim borcunu kapatanlar şartları sağlıyorsa emekli olabilecek.
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