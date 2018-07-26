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Vodafone’da çift haneli büyüme

Vodafone’da çift haneli büyüme
Vodafone Türkiye, mobil abone sayısının yaklaşık 23.4 milyon, 4.5G abonesinin de 14 milyon kişiye ulaştığını açıkladı. , 2018 Nisan- Haziran dönemini kapsayan, 2018-2019 mali yılı birinci çeyrek sonuçlarını duyurdu. Açıklamaya göre; yaklaşık 2.5 milyar TL'ye ulaşan servis gelirleri geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 14 büyüdü. Vodafone Türkiye CEO'su Colman Deegan, "Bu dönemde veri kullanımları geçen yılın aynı dönemine göre yaklaşık yüzde 70.6 artış kaydetti" dedi.
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  • 26 Temmuz 2018, Perşembe
  • Gazete
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