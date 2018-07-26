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inde hedef 10 milyar $

Sağlık turizminde hedef 10 milyar $
Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) Başkanı Firuz Bağlıkaya, 'nin 2023 vizyonu çerçevesinde i kapsamında Türkiye'ye gelen turist sayısını 2 milyona, sağlık turizminden elde edilen geliri de 10 milyar dolara çıkarmayı hedeflediklerini ifade etti. Bağlıkaya, "Sağlık turizmi pazarının oluşturduğu büyüklük dünyada 100 milyar dolar düzeyinde" diye konuştu.
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  • 26 Temmuz 2018, Perşembe
  • Gazete
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