Sağlık turizminde hedef 10 milyar $

Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) Başkanı Firuz Bağlıkaya, Türkiye'nin 2023 vizyonu çerçevesinde sağlık turizmi kapsamında Türkiye'ye gelen turist sayısını 2 milyona, sağlık turizminden elde edilen geliri de 10 milyar dolara çıkarmayı hedeflediklerini ifade etti. Bağlıkaya, "Sağlık turizmi pazarının oluşturduğu büyüklük dünyada 100 milyar dolar düzeyinde" diye konuştu.
- 26 Temmuz 2018, Perşembe
- Gazete
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