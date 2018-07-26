Markette kurbanlık

Kurban Bayramı'nın başlamasına az bir süre kala, kurbanlık fiyatları da belli olmaya başladı. Marketler birbiri ardına kurbanlık fiyatlarını açıklıyor. Migros, müşterilerine 3 farklı kurban seçeneği sunuyor. 12 kilogramlık koç bin 155, 16 kilogramlık koç ise bin 295 liraya satılıyor. Büyükbaş almak isteyenler ise Migros'tan hisse alabiliyor. Buna göre minimum 21 kilogramlık kurbanlık büyükbaş (1/7 hisse) bin 245 liradan satılıyor. Bazı kartlarla alışverişte 100 lira indirim yapılıyor. CarrefourSA'da ise küçükbaş fiyatı bin 245 liradan başlıyor. CarrefourSA'da 1 adet Küçükbaş Karaman Kurban Paketi (Akkaraman) bin 245 lira iken, Küçükbaş Kıvırcık Kurban Paketi bin 285 lira. Markette 1 adet 1/7 Büyükbaş Kurbanlık Hisse Paketi ise bin 225 liraya satılıyor. CarrefourSA, bazı kartlar ile yapılan alışverişlerde fiyatı 50 lira düşürüyor.
KİMLİK BİLGİLERİ 'CEP'TE
Tarım ve Orman Bakanlığı, kurbanlıkların tür, ırk, cinsiyet ve doğum tarihi bilgilerinin sorgulanabileceği Hayvan Sağlığı ve Refahı (HaySag) Mobil Uygulamasını kullanıma açtı. Küpe üzerindeki barkod ile hayvana ilişkin bilgilere ulaşılabilecek.
KİMLİK BİLGİLERİ 'CEP'TE
Tarım ve Orman Bakanlığı, kurbanlıkların tür, ırk, cinsiyet ve doğum tarihi bilgilerinin sorgulanabileceği Hayvan Sağlığı ve Refahı (HaySag) Mobil Uygulamasını kullanıma açtı. Küpe üzerindeki barkod ile hayvana ilişkin bilgilere ulaşılabilecek.
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