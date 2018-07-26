Yol Durumu
  1. Markette kurbanlık
  2. Depoları boşaltıyor

İşsize kolay maaş

de sı daha fazla vatandaşa ulaşacak. Yararlanma şartları yeniden masaya yatırılacak. Bin 611 liralık işsizlik ödeneğini almak kolaylaşacak...

İşsize kolay maaş
Ülkemizde işsiz kalan işçilerin imdadına maaşı yetişiyor. İşsiz kalanlar, 10 aya varan süreyle maaş alabiliyor. Maaşın tutarı da bu yıl için en az 805,63, en yüksek de bin 611 lira 28 kuruş olarak uygulanıyor. Bu ödemeden yararlanmak için bazı şartları yerine getirmek gerekiyor. de işsizlik maaşının daha fazla kişiye ulaşması için düğmeye basılacak. İşsizlik sı daha fazla sosyal koruma sağlayacak şekilde yeniden düzenlenecek. Mevcut sistemde, işsizlik sigortası kapsamında bir işyerinde çalışırken; kendi istek ve kusuru dışında işini kaybedenler; son 120 gün içinde prim ödeyerek sürekli çalışmış ve son 3 yıl içinde en az 600 gün işsizlik sigortası primi ödemiş olmak şartıyla maaş alıyor.

10 AY VERİLİYOR
Bu şartları taşıyanlara kıdemlerine göre 6-10 ay süreyle işsizlik maaşı ödeniyor. Maaş bağlanırken son 4 aylık ortalama brüt kazanca bakılıyor. Kazancın yüzde 40'ı kadar maaş ödeniyor. Ancak bağlanacak maaş, brüt asgari ücretin yüzde 80'ini aşamıyor.

1 Ocak 2019'dan itibaren esnaf için de işsizlik maaşı dönemi başlıyor. Esnaf Ahilik Sandığı ile işi bozulan esnafa 10 aya varan maaş yolu açılacak. Sandık primi, sigortalının prime esas günlük kazançlarından, yüzde 2 sigortalı ve yüzde 1 devlet payı olarak ödenecek. Uygulama 1 Ocak 2018'de başlayacaktı, erteleme yapıldı. 1 Ocak 2019'dan itibaren Esnaf Ahilik Sandığı devreye girecek, prim ödemeleri başlayacak.
Etiketler: , ,
  • 26 Temmuz 2018, Perşembe
  • Gazete
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Ekonomi Haberleri Tüm ekonomi haberleri
Tüm Ekonomi Haberleri
FOTO GALERİ