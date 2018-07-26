İşsize kolay maaş

Ülkemizde işsiz kalan işçilerin imdadına işsizlik maaşı yetişiyor. İşsiz kalanlar, 10 aya varan süreyle maaş alabiliyor. Maaşın tutarı da bu yıl için en az 805,63, en yüksek de bin 611 lira 28 kuruş olarak uygulanıyor. Bu ödemeden yararlanmak için bazı şartları yerine getirmek gerekiyor. Yeni dönemde işsizlik maaşının daha fazla kişiye ulaşması için düğmeye basılacak. İşsizlik sigortası daha fazla sosyal koruma sağlayacak şekilde yeniden düzenlenecek. Mevcut sistemde, işsizlik sigortası kapsamında bir işyerinde çalışırken; kendi istek ve kusuru dışında işini kaybedenler; son 120 gün içinde prim ödeyerek sürekli çalışmış ve son 3 yıl içinde en az 600 gün işsizlik sigortası primi ödemiş olmak şartıyla maaş alıyor.
10 AY VERİLİYOR
Bu şartları taşıyanlara kıdemlerine göre 6-10 ay süreyle işsizlik maaşı ödeniyor. Maaş bağlanırken son 4 aylık ortalama brüt kazanca bakılıyor. Kazancın yüzde 40'ı kadar maaş ödeniyor. Ancak bağlanacak maaş, brüt asgari ücretin yüzde 80'ini aşamıyor.
1 Ocak 2019'dan itibaren esnaf için de işsizlik maaşı dönemi başlıyor. Esnaf Ahilik Sandığı ile işi bozulan esnafa 10 aya varan maaş yolu açılacak. Sandık primi, sigortalının prime esas günlük kazançlarından, yüzde 2 sigortalı ve yüzde 1 devlet payı olarak ödenecek. Uygulama 1 Ocak 2018'de başlayacaktı, erteleme yapıldı. 1 Ocak 2019'dan itibaren Esnaf Ahilik Sandığı devreye girecek, prim ödemeleri başlayacak.
10 AY VERİLİYOR
Bu şartları taşıyanlara kıdemlerine göre 6-10 ay süreyle işsizlik maaşı ödeniyor. Maaş bağlanırken son 4 aylık ortalama brüt kazanca bakılıyor. Kazancın yüzde 40'ı kadar maaş ödeniyor. Ancak bağlanacak maaş, brüt asgari ücretin yüzde 80'ini aşamıyor.
1 Ocak 2019'dan itibaren esnaf için de işsizlik maaşı dönemi başlıyor. Esnaf Ahilik Sandığı ile işi bozulan esnafa 10 aya varan maaş yolu açılacak. Sandık primi, sigortalının prime esas günlük kazançlarından, yüzde 2 sigortalı ve yüzde 1 devlet payı olarak ödenecek. Uygulama 1 Ocak 2018'de başlayacaktı, erteleme yapıldı. 1 Ocak 2019'dan itibaren Esnaf Ahilik Sandığı devreye girecek, prim ödemeleri başlayacak.
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