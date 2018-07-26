İş hayatında yeni dönem

Yeni hükümet sistemiyle birlikte iş hayatında da yeni dönem başlıyor. İnsan kaynakları, işgücü, istihdam politikalarında yeni modele geçiliyor. İnsan Kaynakları Ofisi ve Çalışma Genel Müdürlüğü nitelik, donanımlı kadrolar oluşturulmasında kilit rol üstlenecek. İlk icraat Türkiye'nin insan kaynakları envanterini çıkarmak olacak. Özel yeteneklerin keşfini sağlamak öncelikler arasında yer alacak. Nitelikli işgücünü Türkiye'ye çekmek için aktif politikalar izlenecek. Vatandaşın beceri, sosyal statüsü, demografik durumu dikkate alınarak nitelikli danışmanlık almaları kapsamında 5 yılda 20 milyon görüşme yapılacak.
Hazal ATEŞ
Hazal ATEŞ
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