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Depoları boşaltıyor

Depoları boşaltıyor
Mediamarkt, 'Depoları Boşaltıyoruz' kampanyası kapsamında 5 Ağustos'a kadar tüketicilere pek çok ürünü ilave indirimle satışa çıkardığını duyurdu. İki faz halinde uygulanacak olan kampanyanın 25 Temmuz-31 Temmuz arasında geçerli olacak ilk fazı kapsamında UE40J5270DUXTK Full HD LED TV 2 bin 99 lira yerine bin 699 lira, Casper VIA F1 Akıllı telefon bin 599 lira yerine bin 399 liraya satın alınabilecek.
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  • 26 Temmuz 2018, Perşembe
  • Gazete
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