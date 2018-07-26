Mediamarkt, 'Depoları Boşaltıyoruz' kampanyası kapsamında 5 Ağustos'a kadar tüketicilere pek çok ürünü ilave indirimle satışa çıkardığını duyurdu. İki faz halinde uygulanacak olan kampanyanın 25 Temmuz-31 Temmuz arasında geçerli olacak ilk fazı kapsamında Samsung UE40J5270DUXTK Full HD LED TV 2 bin 99 lira yerine bin 699 lira, Casper VIA F1 Akıllı telefon bin 599 lira yerine bin 399 liraya satın alınabilecek.
Depoları boşaltıyor
Etiketler: Samsung
- 26 Temmuz 2018, Perşembe
- Gazete
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