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Yerli 5G

Yerli 5G
2020'de tüm dünya ile birlikte eşzamanlı olarak 5G'ye geçecek olan 'de geçişin yerli ve milli imkanlarla yapılabilmesi için önemli bir imza daha atıldı. 5G Vadisi Açık Test Sahası Test Altyapıları İmza Töreni'nde konuşan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan, 5G seviyelerini hedefleyen bir altyapı üzerinde çalışma başlatıldığına dikkati çekerek, "5G için Ar-Ge ve yerli üretim çalışmalarını hızlandırmamız, ayrıca dünyada bu konuda ilk ürün geliştiren ülkeler arasına girmemiz şart. Hatta 5G standardının belirlenmesi sürecinde de yer almak zorundayız. ULAK gibi baz istasyonlarının yanı sıra 5G antenleri üretimini de düşünmeliyiz" dedi.
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  • 25 Temmuz 2018, Çarşamba
  • Gazete
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