Türk Telekom, bu yılın ilk yarısında 1.9 milyon net yeni abone kazanarak son 10 yılın en iyi ilk 6 aylık performansını gösterdi. Türk Telekom'un abone sayısı 43.5 milyona yükseldi. Türk Telekom yılın ilk 6 ayında yüzde 9.4'lük büyüme ile 9.6 milyar lira gelir elde etti. Şirketin FAVÖK'ü ilk 6 ayda geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 21.6 artışla 3.9 milyar liraya yükseldi. Türk Telekom CEO'su Paul Doany, "Güçlü ilk yarıyla ve işimizdeki fevkalade ivme ile yılın kalan yarısı için de iyimseriz" dedi.
10 yılın rekoru
Etiketler: türk telekom
- 25 Temmuz 2018, Çarşamba
- Gazete
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