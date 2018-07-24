Batı kaynaklı olumsuz değerlendirmelerin aksine, Japon kredi derecelendirme kuruluşu JCR'den Türk bankacılık sektörünün güçlü yapısı olduğu açıklaması yapıldı. JCR Eurasia Rating Başkanı Orhan Ökmen, "Bankacılık sektörü ülke notunun tamponu olma gücünü ve yatırım yapılabilir seviyedeki mali yapısını topyekün olarak korumaya devam etmektedir" dedi. Ökmen, şunları kaydetti: "Türk bankacılık sektörü yeterli düzeyde bir sermaye seviyesine sahiptir. Türkiye'nin transfer riski ile konvertibilite riski yatırım yapılabilir aralığın üst bandına doğru evrilmekle birlikte yatırım yapılabilir seviyedeki konumunu korumaktadır."
Türk bankalarına JCR’den tam not
- 24 Temmuz 2018, Salı
- Gazete
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.