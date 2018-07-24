Bursa Oto Galericiler Odası Başkanı Hakan Yanık, galericilerin almak zorunda oldukları mesleki yeterlilik belgesi konusunda dolandırıcılık yapıldığına ilişkin çok sayıda şikayet aldıklarını belirterek, şöyle konuştu: "Bu konu çok hassas. Her firmadan veya kuruluştan bu belgeyi alma şansınız yok. Mesleki Yeterlilik Kurumu ve Türk Akreditasyon Kurumu'ndan akredite olmuş kuruluşlardan bu belge alınabilir."
Sahtecilere kanmayın
Etiketler: Bursa
- 24 Temmuz 2018, Salı
- Gazete
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