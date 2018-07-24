Sahtecilere kanmayın

galericilerin almakzorunda oldukları meslekiyeterlilik belgesi konusundadolandırıcılık yapıldığına ilişkinçok sayıda şikayet aldıklarınıbelirterek, şöyle konuştu: "Bukonu çok hassas. Her firmadanveya kuruluştan bu belgeyialma şansınız yok.ve'ndanakredite olmuş kuruluşlardan bubelge alınabilir."