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Sahtecilere kanmayın

Sahtecilere kanmayın
Oto Galericiler Odası Başkanı Hakan Yanık, galericilerin almak zorunda oldukları mesleki yeterlilik belgesi konusunda dolandırıcılık yapıldığına ilişkin çok sayıda şikayet aldıklarını belirterek, şöyle konuştu: "Bu konu çok hassas. Her firmadan veya kuruluştan bu belgeyi alma şansınız yok. Mesleki Yeterlilik Kurumu ve Türk Akreditasyon Kurumu'ndan akredite olmuş kuruluşlardan bu belge alınabilir."
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