Kadınlara iş-kreş-burs

kadınların hayatın her alanında güçlendirilmesi amacıyla ilk kez hazırlanan 'Kadının Güçlenmesi Strateji Belgesi ve Eylem Planı' ile ekonomiden eğitime, karar alma mekanizmalarından sağlığa kadar geniş bir yelpazede yeni önlemleri hayata geçirecek. 2018-2023 yıllarını kapsayan plana göre;İnşaat, bilgi güvenliği, bilişim gibi alanlarda nitelikli kadın çalışanlar yetiştirilecek.Kadın girişimcilere iş geliştirme süreçlerinde danışmanlık ve rehberlik hizmetinin sağlanacağı etkin bir sistem kurulacak.Çocuk, engelli ve yaşlı bakımına ilişkin destek ve teşvikler çeşitlendirilecek.Lisans ve lisansüstü eğitim kredi ve burslarında geri ödemede esneklik, daha yüksek miktarlı burs sağlanması, karşılıksız burs gibi önlemler geliştirilecek.