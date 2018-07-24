Kadınlara iş-kreş-burs

Hükümet, kadınların hayatın her alanında güçlendirilmesi amacıyla ilk kez hazırlanan 'Kadının Güçlenmesi Strateji Belgesi ve Eylem Planı' ile ekonomiden eğitime, karar alma mekanizmalarından sağlığa kadar geniş bir yelpazede yeni önlemleri hayata geçirecek. 2018-2023 yıllarını kapsayan plana göre;
İnşaat, bilgi güvenliği, bilişim gibi alanlarda nitelikli kadın çalışanlar yetiştirilecek.
Turizm sektöründe kadınlar için mesleki eğitim kursları açılacak.
Kadın girişimcilere iş geliştirme süreçlerinde danışmanlık ve rehberlik hizmetinin sağlanacağı etkin bir sistem kurulacak.
Engelli istihdamı için 'destekli istihdam modeli' oluşturulacak.
Çocuk, engelli ve yaşlı bakımına ilişkin destek ve teşvikler çeşitlendirilecek.
Nüfusu 100 bin ve üzerindeki belediyelere kreş ve gündüz bakımevi açma zorunluluğu getirilecek, işverenlerin kreş açma yükümlülükleri yeniden ele alınacak.
Lisans ve lisansüstü eğitim kredi ve burslarında geri ödemede esneklik, daha yüksek miktarlı burs sağlanması, karşılıksız burs gibi önlemler geliştirilecek.
İnşaat, bilgi güvenliği, bilişim gibi alanlarda nitelikli kadın çalışanlar yetiştirilecek.
Turizm sektöründe kadınlar için mesleki eğitim kursları açılacak.
Kadın girişimcilere iş geliştirme süreçlerinde danışmanlık ve rehberlik hizmetinin sağlanacağı etkin bir sistem kurulacak.
Engelli istihdamı için 'destekli istihdam modeli' oluşturulacak.
Çocuk, engelli ve yaşlı bakımına ilişkin destek ve teşvikler çeşitlendirilecek.
Nüfusu 100 bin ve üzerindeki belediyelere kreş ve gündüz bakımevi açma zorunluluğu getirilecek, işverenlerin kreş açma yükümlülükleri yeniden ele alınacak.
Lisans ve lisansüstü eğitim kredi ve burslarında geri ödemede esneklik, daha yüksek miktarlı burs sağlanması, karşılıksız burs gibi önlemler geliştirilecek.
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