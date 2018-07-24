İşçilere koruma

Yeni hükümet sistemiyle birlikte sürekli işçi kadroları konusunda da düzenlemeye gidildi. Yıllarca geçici, güvencesiz çalışmak durumunda kalan işçiler devlet korumasına alınırken, personelin verimliliğini artıracak etkin bir performans sistemi kuruluyor. Buna göre; atölye, şantiye, fabrika, çiftlik gibi işçi istihdamı zorunlu olan hizmet birimleriyle, temizlik, koruma, güvenlik, bakım, onarım gibi destek hizmetlerinde sürekli işçi kadrosu ihdas edilebilecek. Kamuda binlerce kişiye de iş kapısı açılmış olacak. Yaklaşık 1 milyon taşeron işçi kadroya alınırken, yeni dönemde kamuya personel alımı kadrolu, sürekli işçi şeklinde yapılacak. Alımlar Türkiye İş Kurumu üzerinden olacak. Hizmet ile personel ücret ilişkisi sağlıklı hale getirilecek.





Hazal ATEŞ