Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, ekonomist, bankacı ve köşe yazarlarıyla bir araya geldi. Toplantıya katılanların görüş ve önerilerini dinleyen Bakan Albayrak, Twitter'dan yaptığı açıklamada, "Akademisyenlerimiz ve ekonomistlerimiz ile ekonomi alanında hayata geçirmemiz gereken politikalara ilişkin verimli bir istişare toplantısı gerçekleştirdik. Bu toplantıları düzenli hale getirerek her kesimden alacağımız katkılar ile yol haritamızı ortaya çıkaracağız" dedi. Toplantıda ekonomiye ilişkin kısa bir değerlendirme yapan Bakan Albayrak, bakanlık sayısının azaltılmasının kurumlar arası koordinasyonu artıracağını, ekonomide tek sesliliğin önemini ve Orta Vadeli Program'ın hazırlıklarından ve belki isminin değişebileceğinden bahsetti.
Ekonomi buluşması
Etiketler: Bakan Albayrak
- 24 Temmuz 2018, Salı
- Gazete
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