Ekonomi buluşması

ekonomist, bankacıve köşe yazarlarıyla biraraya geldi. Toplantıyakatılanların görüş ve önerilerinidinleyenTwitter'danyaptığı açıklamada, "Akademisyenlerimizve ekonomistlerimizile ekonomialanında hayata geçirmemizgereken politikalarailişkin verimli bir istişaretoplantısı gerçekleştirdik.Bu toplantıları düzenlihale getirerek her kesimdenalacağımız katkılar ileyol haritamızı ortaya çıkaracağız"dedi. Toplantıdaekonomiye ilişkin kısabir değerlendirme yapan, bakanlıksayısının azaltılmasınınkurumlar arasıve'ın hazırlıklarındanve belki isminindeğişebileceğindenbahsetti.