500 bin turist

Kültür ve Turizm Bakanlığı, 'Türkiye'nin Maldivleri' olarak anılan Salda Gölü'nü turistik yönden geliştirmek için düğmeye bastı. Bölgenin doğal koruma alanı olmasını göz önünde bulunduran Bakanlık, Salda Gölü'nün yakın çevresinde çevre dostu oteller bölgesi oluşturarak bölgeyi turistik cazibe merkezi haline getirecek. Yurt dışı ve yurt içi tanıtım kampanyaları ile uluslararası festivallerin düzenlenmesiyle Salda Gölü yılda 500 bin turisti ağırlayacak.
Burak Erdem ÇELİK
Burak Erdem ÇELİK
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