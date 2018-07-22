İtiraz, dava açma süresini durdurur

İstanbul'da iyi bir üniversitede öğretim görevlisiyim. Maalesef kademe durdurma cezası aldım. Bunun üzerine okula itiraz ettim. Cevap süresi uzadı. Bu durum idari mahkemeye itiraz için gerekli olan 60 gün süremi etkiler mi? Danıştığım her avukat farklı yorumlar yaptı, kafam karıştı açıkçası...

İDARENIN işlemlerine karşı izlenecek usuli itiraz prosedürleri oldukça tekniktir. İdari Yargılama Usulü Kanunu'nun 10. Maddesi'nin 1. Fıkrası "İlgililer, haklarında idari davaya konu olabilecek bir işlem veya eylemin yapılması için idari makamlara başvurabilirler.

Altmış gün içinde bir cevap verilmezse istek reddedilmiş sayılır. İlgililer altmış günün bittiği tarihten itibaren dava açma süresi içinde, konusuna göre Danıştay'a, idare ve vergi mahkemelerine dava açabilirler" şeklindedir. 11. Madde'nin 1. Fıkrası "İlgililer tarafından idari dava açılmadan önce, idari işlemin kaldırılması, geri alınması, değiştirilmesi veya yeni bir işlem yapılması; üst makamdan, üst makam yoksa işlemi yapmış olan makamdan, idari dava açma süresi içinde istenebilir. Bu başvurma, işlemeye başlamış olan idari dava açma süresini durdurur" şeklindedir. Aynı maddenin 2. Fıkrası "Altmış gün içinde bir cevap verilmezse istek reddedilmiş sayılır", 3. Fıkrası da "İsteğin reddedilmesi veya reddedilmiş sayılması halinde dava açma süresi yeniden işlemeye başlar ve başvurma tarihine kadar geçmiş süre de hesaba katılır" şeklindedir. Yani yapmış olduğunuz itiraz 60 günlük dava açma süresini durduracaktır fakat bu durma 60 gün ile sınırlı olup, idarenin 60 gün içinde cevap vermemesi halinde süreniz kaldığı yerden işlemeye devam edecektir. Yine; 10. Madde'nin 2. Fıkrası "Altmış günlük süre içinde idarece verilen cevap kesin değilse ilgili bu cevabı, isteminin reddi sayarak dava açabileceği gibi, kesin cevabı da bekleyebilir.

Bu takdirde dava açma süresi işlemez. Ancak, bekleme süresi başvuru tarihinden itibaren altı ayı geçemez. Dava açılmaması veya davanın süreden reddi hallerinde, altmış günlük sürenin bitmesinden sonra yetkili idari makamlarca cevap verilirse, cevabın tebliğinden itibaren altmış gün içinde dava açabilirler" şeklindedir.





3 AY ŞİKAYET HAKKI VAR

Annemle babam 2 yıl önce ayrıldı. Geçen ay babamda kalırken otomobilini kötü bir yere park ettim. Bir seyyar satıcısı demir aracıyla otomobile çarptı. Anneme 2 bin 300 lira nafaka veriyor. Şimdi aracın zararını nafakadan keseceğini söyledi. Eğer nafakamdan keserse, dava açabilir miyim?

BUNA benzer bir soru daha gelmişti. Babanız bu bedeli nafakanızdan kesemez. Nafaka, sizin eğitim, bakım ve giderleriniz içindir ve babanız nafaka bedelinizden herhangi bir kesinti yapamaz. Nafakanın ödenmemesi halinde reşitseniz siz, değilseniz anneniz vasıtasıyla icra yoluna başvurabilir, nafaka ödememeden dolayı babanıza karşı icra ceza mahkemelerinde ceza davası da açabilirsiniz. İcra İflas Kanunu'nun 344/1. Maddesi "Nafakaya ilişkin kararların gereğini yerine getirmeyen borçlunun, alacaklının şikayeti üzerine, üç aya kadar tazyik hapsine karar verilir. Hapsin tatbikine başlandıktan sonra kararın gereği yerine getirilirse, borçlu tahliye edilir" şeklindedir. Fakat dikkat edilmesi gereken bir husus var. Şikayet etmek istediğiniz aylık nafakanın üzerinden 3 ay geçtiği takdirde şikayet hakkınız düşer ve bu hususu mahkeme re'sen dikkate alır.





SİZ SORUN AVUKATINIZ CEVAPLASIN / HUKUKÇU FERİDE HİLAL İMAL