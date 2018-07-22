Yol Durumu
  1. Fiyat oyununa dikkat edin
  2. 350 bin sağlık çalışanına erken emeklilik

e-Devlet hızı

e-Devlet hızı
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan, Birleşmiş Milletler tarafından yürütülen e-Devlet Gelişmişlik Endeksi'ne göre, 'nin bu alanda 2 yılda en hızlı gelişen ülkelerden biri olduğunu belirterek, "e-Devlet Gelişmişlik Endeksi'nde ülkemiz 2 yılda 68'inci sıradan 53'üncü sıraya çıktı" dedi. Bu yıl sonuna kadar tüm dijital hizmetlerin e-Devlet Kapısı'ndan sunulması hedefi doğrultusunda çalışmaların hızlandırıldığına dikkati çeken Turhan, "Bin 600'ün üzerinde hizmet e-Devlet Kapısı'na entegre edilmiştir" diye konuştu.
Etiketler: , ,
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Ekonomi Haberleri Tüm ekonomi haberleri
Tüm Ekonomi Haberleri
FOTO GALERİ
YAZARLAR