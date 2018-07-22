Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan, Birleşmiş Milletler tarafından yürütülen e-Devlet Gelişmişlik Endeksi'ne göre, Türkiye'nin bu alanda 2 yılda en hızlı gelişen ülkelerden biri olduğunu belirterek, "e-Devlet Gelişmişlik Endeksi'nde ülkemiz 2 yılda 68'inci sıradan 53'üncü sıraya çıktı" dedi. Bu yıl sonuna kadar tüm dijital hizmetlerin e-Devlet Kapısı'ndan sunulması hedefi doğrultusunda çalışmaların hızlandırıldığına dikkati çeken Turhan, "Bin 600'ün üzerinde hizmet e-Devlet Kapısı'na entegre edilmiştir" diye konuştu.
e-Devlet hızı
Etiketler: e devlet , Gelişmişlik Endeksi , Türkiye
- 22 Temmuz 2018, Pazar
- Gazete
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