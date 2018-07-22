Sağlık çalışanların beklediği erken emeklilik imkanı hayata geçiyor. Meclis'e sevk edilen ve pazartesi günü görüşülmeye başlanacak torba yasa tasarısıyla sağlık çalışanlarına yıpranma payı getirilecek. Yasa, 350 bin sağlık çalışanına erken emeklilik yolunu açacak. Tasarıyla; Tababet ve Şuabatı Sanatlarının Tarzı İcrasına Dair Kanun, Hemşirelik Kanunu, Eczacılık ve Eczaneler Hakkında Kanun kapsamında sağlık meslek mensubu sayılan, insan sağlığı için koruyucu, teşhis, tedavi ve rehabilite edici hizmetlerde çalışanların 1 yıllık çalışmalarına 60 gün fiili hizmet süresi zammı uygulanması öngörülüyor. Böylelikle sağlıkçılar her 6 yıllık hizmetleri karşılığında 1 yıl kazanarak erken emeklilikten yararlanacak. Sağlık-Sen Genel Başkanı Metin Memiş, "Yıpranma payının şu an Meclis'e gelen kanun teklifi haliyle yaklaşık 350 bin sağlık çalışanını ilgilendirdiğini görüyoruz" dedi
350 bin sağlık çalışanına erken emeklilik
Etiketler: erken emeklilik
- 22 Temmuz 2018, Pazar
- Gazete
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