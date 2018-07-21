Turizm sezonu öncesinde turistleri sahtekarlara karşı korumak için başlatılan 'yıldız' operasyonunda birçok otelin sahte yıldız reklamı yaptığı ortaya çıktı. Ticaret Bakanlığı'na bağlı Reklam Kurulu, tüketicilerin tercihlerini büyük ölçüde etkileyen otellerdeki yanıltıcı yıldızlara ceza yağdırdı. 2018 yılının ilk 7 ayında, aykırı olduğu tespit edilen turizm reklamları için 1 milyon 864 bin 368 lira para cezası verildi. Temmuz ayında gerçekleştirilen Reklam Kurulu toplantısında 5 adet turizm reklamı karara bağlanırken, bu reklamlar hakkında toplam 345 bin 430 lira para cezası uygulandı.
Uyanık otellere 'yıldız' cezası
Etiketler: Reklam Kurulu , TURİZM
- 21 Temmuz 2018, Cumartesi
- Gazete
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