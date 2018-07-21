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Uyanık otellere 'yıldız' cezası

Uyanık otellere yıldız cezası
Turizm sezonu öncesinde turistleri sahtekarlara karşı korumak için başlatılan 'yıldız' operasyonunda birçok otelin sahte yıldız reklamı yaptığı ortaya çıktı. Ticaret Bakanlığı'na bağlı , tüketicilerin tercihlerini büyük ölçüde etkileyen otellerdeki yanıltıcı yıldızlara ceza yağdırdı. 2018 yılının ilk 7 ayında, aykırı olduğu tespit edilen reklamları için 1 milyon 864 bin 368 lira para cezası verildi. Temmuz ayında gerçekleştirilen Reklam Kurulu toplantısında 5 adet turizm reklamı karara bağlanırken, bu reklamlar hakkında toplam 345 bin 430 lira para cezası uygulandı.
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  • 21 Temmuz 2018, Cumartesi
  • Gazete
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