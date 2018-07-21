Temmuz ihracatı rekora koşuyor

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı İsmail Gülle, dün itibarıyla Temmuz ihracatında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 20'nin üzerinde bir artışla gittiklerini belirterek, "Belki ay sonunda en yüksek Temmuz rakamını açıklayacağız. Bu da geçen ay 161.5 milyar dolar olan ihracat rekorunu daha da yukarıya koyacak. Yıl sonundaki 173 milyar dolarlık hedefi yakalamada önemli bir eşik olacak" dedi. Gülle, Eylül, Ekim ve Kasım'daki performans ile ihracat hedefini tutturacaklarını ve biraz da geçecek gibi bir projeksiyon gözlediklerini vurguladı.
Etiketler: İsmail Gülle , ihracat , TİM , Temmuz
- 21 Temmuz 2018, Cumartesi
- Gazete
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