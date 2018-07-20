Venezuela altınları Türkiye’ye geliyor

Venezuela Madencilik Bakanı Victor Cano, merkez bankasının, ülkeye uygulanan uluslararası yaptırımlar nedeniyle İsviçre'de yaptırmak istemediği altın rafinajını, Türkiye'de yaptırdığını söyledi. Cano, "Bu, Türkiye ile Venezuela Merkez Bankası arasında varılmış olan bir anlaşma. Eğer altınımızı İsviçre'ye göndersek, bize yaptırımlar nedeniyle altınımızın orada kalacağını söyleyebilirler" dedi. Cano, bu işleme katılan Türk şirketlerinin adlarını ve rafine edilen altının miktarını açıklamadı.
- 20 Temmuz 2018, Cuma
- Gazete
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