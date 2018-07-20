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altınları ’ye geliyor

Venezuela altınları Türkiye’ye geliyor
Madencilik Bakanı Victor Cano, merkez sının, ülkeye uygulanan uluslararası yaptırımlar nedeniyle 'de yaptırmak istemediği altın rafinajını, 'de yaptırdığını söyledi. Cano, "Bu, Türkiye ile Venezuela Merkez Bankası arasında varılmış olan bir anlaşma. Eğer altınımızı İsviçre'ye göndersek, bize yaptırımlar nedeniyle altınımızın orada kalacağını söyleyebilirler" dedi. Cano, bu işleme katılan Türk şirketlerinin adlarını ve rafine edilen altının miktarını açıklamadı.
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