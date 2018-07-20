Turkcell CFO’su yeni yönetimde

Turkcell, şirkette Finanstan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı (CFO) olarak görev yapan Bülent Aksu'nun, Hazine ve Maliye Bakanlığı bünyesinde görev almak üzere ayrıldığını duyurdu. Turkcell Genel Müdürü Kaan Terzioğlu, "Sayın Aksu, Turkcell'in bilanço ve kur riski yönetiminde ülkemizin örnek bir şirketi olmasını sağlayan uluslararası uygulamalarının yanı sıra, yatırımların finansmanına yönelik yenilikçi çözümleri ile şirketimizin büyümesini sağlayan güçlü finansal temeller üzerine kurulmasında önemli katkılar sunmuştur" dedi.
Etiketler: kaan terzioğlu , Maliye Bakanlığı , CFO , TURKCELL
- 20 Temmuz 2018, Cuma
- Gazete
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