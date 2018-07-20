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’su yeni yönetimde

Turkcell CFO’su yeni yönetimde
Turkcell, şirkette Finanstan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı () olarak görev yapan Bülent Aksu'nun, Hazine ve bünyesinde görev almak üzere ayrıldığını duyurdu. Genel Müdürü Kaan Terzioğlu, "Sayın Aksu, Turkcell'in bilanço ve kur riski yönetiminde ülkemizin örnek bir şirketi olmasını sağlayan uluslararası uygulamalarının yanı sıra, yatırımların finansmanına yönelik yenilikçi çözümleri ile şirketimizin büyümesini sağlayan güçlü finansal temeller üzerine kurulmasında önemli katkılar sunmuştur" dedi.
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