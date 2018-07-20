Tatilcilerin bu yaz en çok tercih ettiği turizm beldelerinden biri de İzmir'in Çeşme ilçesi oldu. Çeşme'de plajlar, sıcak havadan bunalarak serinlemek isteyen yerli ve yabancı turistlerle dolup taştı. Üç tarafı denizle çevrili ilçenin Alaçatı Çark, Delikli Koy, Çatalazmak, Altınkum, Pırlanta, Çiftlik, Tekke, Kocakarı, Boyalık ve Ilıca plajlarında 'iğne atsan yere düşmez' dedirten görüntüler ortaya çıktı. Bazı tatilciler, günübirlik gezi tekneleriyle Eşek Adası, Makri Ada, Mercan Adası gibi adaların berrak ve serin koylarında yüzmenin tadını çıkardı. Çeşme'nin marka değeri en yüksek mahallesi Alaçatı ise bu yıl da tatilcilerin en gözde yeri olma özelliğini korumaya devam etti.
Çeşme’de deniz doldu
- 20 Temmuz 2018, Cuma
- Gazete
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