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Yeni girişimlere destek

Yeni girişimlere destek
Türk Telekom'un erken aşama girişimleri desteklemek amacıyla hayata geçirdiği program PİLOT'un altıncı dönem girişimleri belli oldu. Program için yapılan 600 başvuru arasından seçilen 11 ekipten her birine, 90 biner lira nakit desteği ve ile işbirliği fırsatlarını değerlendirme imkanı sunulacak. Türk Telekom Strateji, Planlama ve İş Geliştirme Genel Müdür Yardımcısı Fırat Yaman Er, şirketin, "Seçilen her ekibe 90 bin lira nakit desteğinin yanı sıra aynı zamanda ofis alanı imkanı, 100 bin dolar değerinde bulut hizmetleri, mobil iletişim paketi ve projelerinin tanıtımı için iletişim desteği de sağlıyoruz" diye konuştu.
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  • 18 Temmuz 2018, Çarşamba
  • Gazete
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