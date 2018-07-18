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hızında altın i

EFT hızında altın transferi
Vakıf Katılım, katılım ları arasında Kişiden Kişiye Altın Transfer Sistemi'ne geçiş yapan ilk kurum oldu. Takas ve Saklama Bankası tarafından yazılımı ve geliştirmesi yapılan sistem ile altın, hesaplar arasında edilebilecek. Müdürü İkram Göktaş, "Bu sistemle bankalardaki altın depo hesapları mobilite kazandı" dedi. Bu sayede altının bir nakit ödeme aracı özelliğine kavuşmuş olduğunu söyleyen Göktaş, "Altın Transfer Sistemi ile altını hızında transfer etmek mümkün. Müşterilerimize güvenli ve hızlı altın transfer hizmeti sunuyoruz" diye konuştu.
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  • 18 Temmuz 2018, Çarşamba
  • Gazete
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