EFT hızında altın transferi

Vakıf Katılım, katılım bankaları arasında Kişiden Kişiye Altın Transfer Sistemi'ne geçiş yapan ilk kurum oldu. İstanbul Takas ve Saklama Bankası tarafından yazılımı ve geliştirmesi yapılan sistem ile altın, hesaplar arasında transfer edilebilecek. Vakıf Katılım Müdürü İkram Göktaş, "Bu sistemle bankalardaki altın depo hesapları mobilite kazandı" dedi. Bu sayede altının bir nakit ödeme aracı özelliğine kavuşmuş olduğunu söyleyen Göktaş, "Altın Transfer Sistemi ile altını EFT hızında transfer etmek mümkün. Müşterilerimize güvenli ve hızlı altın transfer hizmeti sunuyoruz" diye konuştu.
Etiketler: Altın Transfer Sistemi , transfer , İstanbul , banka , EFT , Vakıf Katılım
- 18 Temmuz 2018, Çarşamba
- Gazete
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