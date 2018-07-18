Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2018 yılı Mayıs ayı Sanayi Üretim Endeksi verisini açıkladı. Buna göre; sanayi üretimi Mayıs'ta bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 6.4 arttı. Son açıklanan veriyle birlikte Türkiye sanayide 20 aydır aralıksız büyümesine devam etti. Sanayinin alt sektörleri incelendiğinde, madencilik ve taş ocakçılığı sektörü endeksi bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 12, imalat sanayi sektörü endeksi yüzde 6.5, elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi yüzde 1.9 arttı. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, "Arındırılmamış endekste de yıllık bazda yüzde 6 artış gözlendi. Sanayi üretimi Mayıs'ta da beklentileri aşmış ve yüksek büyümesini sürdürmüştür. Veriler, yılın ikinci çeyreğinde de ekonominin sanayi üretimi öncülüğünde büyüdüğünü gösteriyor" diye konuştu.
Çarklar dönüyor
- 18 Temmuz 2018, Çarşamba
- Gazete
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