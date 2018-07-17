Ev kurmak 45 bin lira

Geçen yılı ÖTV indiriminin rüzgarıyla rekor satış artışlarıyla tamamlayan beyaz eşya ve mobilya sektörü, bu yıl erken seçimlerin de etkisiyle Temmuz'a kayan düğün sezonunu açtı. Doğtaş Genel Müdürü Ersin Serbes, maliyetlerin yüzde 20 arttığını bunun dörtte birini fiyatlara yansıttıklarını ifade ederek, "Çiftler ortalama 12-15 bin lira aralığında sepet ortalamasıyla mağazalarımızdan çıkıyor" dedi. Mobilya Sanayi İşadamları Derneği Başkanı Nuri Gürcan da fiyatlarda yüzde 15'lik bir artış olduğunu, evliliklerde ortalama 45 bin TL'lik mobilya harcamasının yapıldığını vurguladı. Mediamarkt Genel Müdürü Yenal Gökyıldırım, alışverişlerde 10 taksitin tercih edildiğini söyledi.
Pınar ÇELİK NACAR
Pınar ÇELİK NACAR
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