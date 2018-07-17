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dönüşümde düğmeye bastı

Dijital dönüşümde düğmeye bastı
Vakıfbank Genel Müdür Yardımcısı Lütfü Çelebi, Ar-Ge merkezi kurulması için çalışmalar yürüttüklerini belirterek, şöyle konuştu: " dönüşüm konusunda da bankamızda yeni bir başkanlık kuruldu. Geleceğin ürünlerini öngörüp, ihtiyaç duyulduğu anda sunmamız çok önemli. Şu anda hiç olmayan, insanların güncel hayatına çok katkı sağlayacak ürünleri birkaç ay içerisinde sunacağız."
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