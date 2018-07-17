Vakıfbank Genel Müdür Yardımcısı Lütfü Çelebi, Ar-Ge merkezi kurulması için çalışmalar yürüttüklerini belirterek, şöyle konuştu: "Dijital dönüşüm konusunda da bankamızda yeni bir başkanlık kuruldu. Geleceğin ürünlerini öngörüp, ihtiyaç duyulduğu anda sunmamız çok önemli. Şu anda hiç olmayan, insanların güncel hayatına çok katkı sağlayacak ürünleri birkaç ay içerisinde sunacağız."
Dijital dönüşümde düğmeye bastı
Etiketler: dijital
- 17 Temmuz 2018, Salı
- Gazete
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