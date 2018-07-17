Çanakkale’ye 'hava'lı tanıtım

Türk Hava Yolları (THY), Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın 2018'i 'Troya Yılı' ilan etmesinin ardından filodaki uçaklarından birini daha 'Truva Atı' şeklinde giydirdi. Daha önce kısa ve orta menzilli uçuşlarda kullanılan TC-JTP kuyruk tescilli Airbus321 tipi uçağın gövdesine İngilizce olarak Troya Yılı anlamına gelen 'The Year Of Troy' yazarak Truva Atı şeklinde özel giydirme yapan THY, geniş gövdeli bir uçağını da aynı şekilde giydirdi. Kıtalar arası uzun menzilli uçuşlar yapan TC-JOG kuyruk tescilli A330-300 tipi uçak da aynı şekilde giydirilerek 'Truva' ismi verildi.
Cevdet ÖZDEMİR
Cevdet ÖZDEMİR
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