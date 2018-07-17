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Çanakkale’ye 'hava'lı tanıtım

Çanakkale’ye havalı tanıtım
Türk Hava Yolları (THY), Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın 2018'i '' ilan etmesinin ardından filodaki uçaklarından birini daha 'Truva Atı' şeklinde giydirdi. Daha önce kısa ve orta menzilli uçuşlarda kullanılan TC-JTP kuyruk tescilli Airbus321 tipi uçağın gövdesine İngilizce olarak Troya Yılı anlamına gelen 'The Year Of Troy' yazarak şeklinde özel giydirme yapan , geniş gövdeli bir uçağını da aynı şekilde giydirdi. Kıtalar arası uzun menzilli uçuşlar yapan TC-JOG kuyruk tescilli A330-300 tipi uçak da aynı şekilde giydirilerek 'Truva' ismi verildi.

Cevdet ÖZDEMİR
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