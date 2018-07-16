Tersaneleriyle dünya yatçılık sektöründe iddialı işlere imza atan Türkiye'de, tekne sahibi olmak isteyenlerin sayısı da gün geçtikçe artıyor. Yaz aylarının gelmesi ile birlikte yatların popülaritesi daha da yükseldi. Fiyatlar da arttı. İlk 6 ayda, ikinci el sürat teknelerinin fiyatının önceki yılın aynı dönemine oranla yüzde 30 arttığı ve ortalama 30 bin liradan alıcı bulduğu belirtildi. Gezi teknelerinin fiyatının ise yüzde 26 artış gösterdiği ve ortalama 22 bin liradan satıldığı kaydedildi. Balıkçı teknelerinin ise yüzde 23'lük artış ile 13 bin 500 liradan alıcı bulduğu açıklandı. En çok satış yapılan il İstanbul olurken, bu ili İzmir, Muğla, Antalya ve Balıkesir'in takip ettiği belirtildi.
'Yat'ırım değeri arttı
- 16 Temmuz 2018, Pazartesi
- Gazete
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.