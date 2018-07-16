Güçlü Türkiye dik duruşun eseri

15 Temmuz Şehitlerini Anma, Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla açıklama yapan PANKOBİRLİK Genel Başkanı Recep Konuk, milletimizin 15 Temmuz'da milletin gücünün üstünde bir güç olamayacağını dosta düşmana ispat ettiğini, demokrasisine ve istikbaline sahip çıktığını söyledi. Hain darbe girişiminin üstünden geçen 2 yılda Türkiye'nin bir taraftan darbe girişiminin ekonomiye, millet hayatına zarar vermemesi için azami dikkat ve çaba sarf ederken öte yandan demokrasimiz için tehdit olabilecek yapılarla topyekun ve başarılı bir mücadele verdiğini belirten Başkan Konuk, "Darbecilere darbe vurularak kazanılan zafer sonrasında demokrasimizin kronik rahatsızlığı olan demokrasiye müdahalelerin bir daha yaşanmaması için geçtiğimiz 2 yıllık süreçte onlarca yılda alınabilecek mesafe katedildi, son vesayet kırıntıları da sistemimizden temizlendi" diye konuştu.
DEMOKRASİ ZAFERİ
Demokrasimizin muhafaza ve müdafaasının millet eliyle ve milletin cesaret ve fedakarlığıyla sağlandığını, elinde silah olanın değil haklı olanın kazandığını belirten Başkan Konuk, şunları kaydetti: "2 yıl önce milletimizin gösterdiği feraset ve cesaret sayesinde istikbal kaybedilmemiş, gelecek nesiller kazanmıştır. 2 yıl önce Türkiye siyaseti ve devlet hayatı kronikleşen ve her 10-15 yılda nükseden bir hastalığı yenmiş, sistemine yerleşen ve sonucu örtülü ya da açık darbe şeklinde tezahür eden virüsü bünyesinden söküp atmıştır. 15 Temmuz siyaset tarihimize demokrasinin zaferi olarak yazılmıştır. Güçlü Türkiye dik duruşun eseridir."
DEMOKRASİ ZAFERİ
Demokrasimizin muhafaza ve müdafaasının millet eliyle ve milletin cesaret ve fedakarlığıyla sağlandığını, elinde silah olanın değil haklı olanın kazandığını belirten Başkan Konuk, şunları kaydetti: "2 yıl önce milletimizin gösterdiği feraset ve cesaret sayesinde istikbal kaybedilmemiş, gelecek nesiller kazanmıştır. 2 yıl önce Türkiye siyaseti ve devlet hayatı kronikleşen ve her 10-15 yılda nükseden bir hastalığı yenmiş, sistemine yerleşen ve sonucu örtülü ya da açık darbe şeklinde tezahür eden virüsü bünyesinden söküp atmıştır. 15 Temmuz siyaset tarihimize demokrasinin zaferi olarak yazılmıştır. Güçlü Türkiye dik duruşun eseridir."
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