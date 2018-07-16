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Evde yakınına bakana bin 179 lira

Evde engelli ve yakınına bakanlara verilen maaş Temmuz’da yükseldi. 500 bini aşkın kişiye verilen bu maaş, bin 179 liraya ulaştı

Evde yaşlı yakınına bakana bin 179 lira
Devlet, bakıma muhtaç engelli ve ların ailelerinden ayrılmaması ve vatandaşların hayat kalitesinin yükseltilmesi için evde bakım desteği sağlıyor. Bu maaştan yararlanan kişi sayısı 500 bini aşmış durumda. 2005'ten itibaren Kanunu'yla başlatılan evde bakım yardımı, bu ay zamlandı. Aylık tutar bin 85 lira 50 kuruş iken, bin 179 lira 40 kuruşa ulaştı. Aylıkta 93,9 liralık artış yaşandı. Ödemeden yararlanmak için Engelli Sağlık Kurulu raporunda engel oranının yüzde 50 ve üzerinde olarak belirtilmesi, ayrıca 'ağır engelli' ibaresinin yer alması isteniyor. Sağlık raporuyla birlikte bakım ücreti alacak kişilerin gelir durumlarına da bakılıyor. Hanede kişi başına düşen gelirin net asgari ücretin (asgari geçim indirimsiz tutar) 3'te 2'sinden düşük olması şartı aranıyor. Bu tutar da 2018 yılı için 967,27 lira. Evde bakım parası alınabilmesi için engelliye bakan kişi ile engelli arasında kan bağı bulunması şart. Üvey akrabalar da evde bakım parası alabiliyor. Engelliye bakan kişinin engelliyle aynı adreste ikamet etmesi de gerekiyor.
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  • 16 Temmuz 2018, Pazartesi
  • Gazete
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