Enterprise’dan 1 milyar TL’lik yatırım

Dünyada 95 ülkede 2 milyon araçla araç kiralama sektörünün en büyük şirketi konumundaki ABD'li Enterprise, Türkiye'de hızlı bir büyüme hedefliyor. 5 yılda 3 kat büyümek istediklerini ve 2018'de Türkiye'de 1 milyar lira yatırım yapacaklarını açıklayan Enterprise Türkiye CEO'su Özarslan Tangün, "Şu anda Türkiye'de 10 bine yakın araç ile hizmet veriyoruz. Bu rakamı 5 yılda 3 kat artırarak 30 bine çıkaracağız" dedi. Enterprise Global Yönetim Kurulu Başkanı Andrew C. Taylor ise ABD'de birinci, Avrupa'da ise ikinci sırada olan Enterprise için Türkiye pazarının çok önemli olduğunu vurguladı. Taylor, "Türkiye'yi çok önemli ve çekici bir pazar olarak görüyoruz. THY ile yürüttüğümüz işbirliği de bunu destekliyor. Dünyanın açık ara en büyük araç kiralama şirketiyiz. Türkiye pazarı da global büyümenin devamını sağlayan, bu büyüme için oldukça önemli bir pazar" diye konuştu. Türkiye'de araç kiralama, özellikle günlük araç kiralama sektörünün ciddi bir potansiyele sahip olduğunu anlatan Özarslan Tangün, Enterprise'ın 2018'de yüzde 40-50'lik büyüme hedeflediğini söyledi. Tangün, "2017'yi 500 milyon lira ciro ile kapattık. Önümüzdeki 5 yıllık dönemde ciromuzu 3.5 milyar liraya yükseltmeyi hedefliyoruz" dedi.
KÜRESEL İŞBİRLİĞİ!
Özarslan Tangün, "THY ile 3 senelik münhasır bir anlaşma yaptık ve işbirliğinin birinci yılını tamamladık. THY'nin bütün kanallarından Enterprise'ın 3 markası Enterprise, Alamo ve National'ın araç kiralama hizmetleri veriliyor. THY olan ilişkimiz sadece Türkiye'de değil, global çapta olan bir işbirliğini kapsamakta. THY'nin uçtuğu her yerde, Enterprise ofislerinden araç kiralanabiliyor" diye konuştu. THY Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı İlker Aycı da "THY'nin menfaati açısından da hizmet kalitesi açısından da önemli bir işbirliği olmuştur. İlk yarı muhteşem geçti. Rekorları gördünüz, trafik rakamlarını açıkladık. Bu rakamlar bilançomuz için ipucu veriyor" dedi.
Özarslan Tangün - Andrew C. Taylor - İlker Aycı
HALİT BOLKAN
KÜRESEL İŞBİRLİĞİ!
Özarslan Tangün, "THY ile 3 senelik münhasır bir anlaşma yaptık ve işbirliğinin birinci yılını tamamladık. THY'nin bütün kanallarından Enterprise'ın 3 markası Enterprise, Alamo ve National'ın araç kiralama hizmetleri veriliyor. THY olan ilişkimiz sadece Türkiye'de değil, global çapta olan bir işbirliğini kapsamakta. THY'nin uçtuğu her yerde, Enterprise ofislerinden araç kiralanabiliyor" diye konuştu. THY Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı İlker Aycı da "THY'nin menfaati açısından da hizmet kalitesi açısından da önemli bir işbirliği olmuştur. İlk yarı muhteşem geçti. Rekorları gördünüz, trafik rakamlarını açıkladık. Bu rakamlar bilançomuz için ipucu veriyor" dedi.
Özarslan Tangün - Andrew C. Taylor - İlker Aycı
HALİT BOLKAN
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