Peri bacaları, doğal kaya oluşumlarıyla kaplı vadileri, yer altı yerleşim alanları, kayadan oyma tarihi manastırları ve sıcak hava balon turlarıyla doğa, kültür ve tarih turizmiyle ünlü Kapadokya'yı bu yılın 6 ayında 1 milyon 236 bin 355 turist ziyaret etti. Kapadokya, Ocak-Haziran döneminde 2016'da 672 bin 730, 2017'de 908 bin 294 turisti ağırlamıştı. Bu yılın ilk yarısında Kapadokya'yı gezen turist sayısında 2016'nın aynı dönemine kıyasla yüzde 83, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 36 artış oldu. Kapadokya bölgesi, en fazla turist yoğunluğunun yaşandığı 2014 yılının 6 ayında 1 milyon 261 bin 413 turisti ağırladı. 2015'in aynı döneminde ise bölgeyi 1 milyon 210 bin 975 turist ziyaret etti. Kapadokya Turistik Otelciler ve İşletmeciler Derneği Başkanı Yakup Dinler, "Kapadokya, turizmde en iyi yılını 2014'te yaşamıştı fakat 2018'in başından itibaren güzel bir ivme yakalandı ve istediğimiz sayıya ulaştık" dedi.
3 yılın rekoru
- 16 Temmuz 2018, Pazartesi
- Gazete
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