Son dönemde kaydettiği yükselişle gündem olan patates fiyatı, Türkiye'nin önemli patates üretim ve depolama merkezlerinden Nevşehir ve Niğde yöresinde yazlık patates hasadının başlamasıyla düşüşe geçti. Mayıs ve Haziran aylarında sadece Adana yöresinden piyasaya sürülen patates, bugünlerde tarlada kilogramı ortalama 1.5 liradan satılıyor. Nevşehir ve Niğde'de patatesin pazar tezgâhlarındaki kilogram fiyatı son bir ayda 5 liradan 2 liraya düştü.
Patatesin kilosu 2 TL
- 15 Temmuz 2018, Pazar
- Gazete
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