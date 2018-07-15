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Patatesin kilosu 2 bin TL

Patatesin kilosu 2 bin TL
Son dönemde kaydettiği yükselişle gündem olan patates fiyatı, 'nin önemli patates üretim ve depolama merkezlerinden Nevşehir ve Niğde yöresinde yazlık patates hasadının başlamasıyla düşüşe geçti. Mayıs ve Haziran aylarında sadece yöresinden piyasaya sürülen patates, bugünlerde tarlada kilogramı ortalama 1.5 liradan satılıyor. ve 'de patatesin pazar tezgâhlarındaki kilogram fiyatı son bir ayda 5 liradan 2 liraya düştü.
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